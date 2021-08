DELFI TOKYOS | Ksenija Balta: kaugushüppajana oli see mu viimane võistlus

„Kaugushüppajana oli see mu viimane võistlus. Sa ju väsid sellisest võistlusest ära, kus sa pole võimeline ennast realiseerima. Põlv ei lase ja ma ei saa sinna midagi teha. See on krooniline häda, mille vastu ma olen kogu elu võidelnud," rääkis Ksenija Balta Tokyo olümpiaküla meediatsoonis ajakirjanikega kohtudes. Hommikul piirdus ta kaugushüppe eelvõistlusel ühe ebaõnnestunud katsega. Tekkinud põlvevalu tõttu pidi ta võistluse katkestama.

Balta lisas, et kaugushüppega lõpparve tegemine ei tähenda aga kogu karjääri lõpetamist. Ta soovib panna ennast proovile sprindis, eelkõige 200 m jooksus. „Seal ma olen võimeline pingutama. Tehnilisel alal juhtub nii, et võistlus saab enne läbi, kui saab hakata pingutama," nentis ta. „Kui mul kiirus on hea, miks ma ei või siis ennast sellele alal proovile panna. Esialgu on see lihtsalt mõte, peab vaatama, kuidas hakkab minema."

Balta abikaasast treener Andrei Nazarov olevat samuti selle plaaniga päri. „Me ju mõlemad näeme, et olen jooksudes võimelina andma endast absoluutse maksimumi," tõdes ta.

2009. aastal sise-EMil Euroopa meistriks tulnud Balta ei usu, et jääb kaugushüpet igatsema. „Kaugushüpe on ränkraske ala ja kui sa pole võimeline seda maksimumiga tegema, siis see ei paku enam rõõmu," lausus ta.