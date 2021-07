Rasmus Mägi trumpala telgitagused. Vaimselt ja füüsiliselt erakordselt kurnav spordiala

400 m tõkkejooks on füüsiliselt väga raske ala, mis nõuab kiirust, vastupidavust ja tõkkejooksu tehnika valdamist. Arvata on, et staadioni jooksudest üks karmimaid, kui mitte kõige. 400 m tõkkejooksu viimased 100 meetrit on nii vaimselt kui ka füüsiliselt eriti kurnavad. Kui meie Doha MM-i hõbedamehe Maicel Uibo abikaasalt Shaunae Miller-Uibolt (Rio OM-i kuld naiste 400 m jooksus) reporter küsis, et mis on 400 m jooksus kõige raskem, siis vastus oli, et kõige raskem on vahetult peale jooksu. Aga 400 m tõkkejooksus on vaja ületada ka kümme tõket.

Miller-Uibo näite tõin just seetõttu, et Rio 400 m finaalis jooksis ta end nii tühjaks, et 2-3 meetrit enne lõppu ta nagu komistas, kuna jalad ei allunud enam tahtele ja kukkus üle finišijoone, aga nii õnnestunult (kui kukkumise kohta nii võib üldse öelda), et just tänu sellele kukkumisele ta OM-i kulla võitiski, edestades mõne sajandikuga ameeriklannat Allyson Felix’it. Video sellest jooksust on internetist kergesti leitav, asjast huvitatutel soovitan vaadata.

400 m tõkkejooks on OM-idel olnud kavas alates 1900-st aastast v.a. 1912. aastal Stockholmis. Nii nagu ka meie trumpalal, kümnevõistluses, on ka 400 m tõkkejooks olnud ameeriklaste pärusmaa. Nad on võitnud OM-idel 18 kuldmedalit ja üldse 40 medalit, mis on rohkem kui pooled OM-idel tõkkejooksus võidetud medalitest. Viiel korral on USA saavutanud sel alal kolmikvõidu. Neli sportlast on OM-i võitnud kahel korral, need on Glenn Davis (USA) 1956 ja 1960, Edwin Moses (USA) 1976 ja 1984, Angelo Taylor (USA) 2000 ja 2008 aastal ja Felix Sanchez (Dominikaani Vabariik) 2004 ja 2012 aastal.