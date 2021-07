Olümpial medalita jäänud Djokovic: ma mängisin ebanormaalse valu all

Serblane sõnas, et ta otsustas loobuda segapaarismängu pronksimängust, kuna tema keha andis märku, et rohkemaks ei ole ta hetkel võimeline.

"Ma pean hetkel võitlema rohkem kui ühe vigastusega. Loodan, et need ei takista mul US Openil osalemist," sõnas Djokovic pressikonverentsi vahendusel.

34-aastane Djokovic vabandas ka oma pettunud Serbia fännide ees. "Ma tean, et kõik ootasid medalit, ma ise ootasin ju ka. Ma mängisin ebanormaalse valu ja kurnatuse all, kuid mu süda on õiges kohas, sest tean, et andsin endast kõik," sõnas Djokovic.