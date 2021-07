DELFI TOKYOS | Tallinnaski käinud BMX-i staar Hannah Roberts peale kvalifikatsioonivõitu: ilma oma naiseta poleks ma praegu siin

"Simple Session oli minu jaoks imelik võistlus. Kuna naiste klassi ei olnud, võistlesin ma meestega, olles vaid 14-aastane. See oli pisut hirmutav, aga ma võtsin seda kui head kogemust ja nautisin sellest iga sekundit! Mulle on alati meeldinud poistega sõita, sest sa näed kõrvalt, kuidas nemad pingega toime tulevad," rääkis Roberts. "Nüüd olen 19 ja siin, olümpial. Uskumatu! See tundub natuke rohkem hirmutav, tunnen palju suuremat pinget."

"Ma pole sellele mõelnud, aga see on päris hull! Mis iganes homme juhtub, mul on väga hea meel siin olla. Isegi kui mul pole homme medalit kaelas, kavatsen ma tähistada koos nendega, kes selle võidavad. See on ajalugu ja meie jaoks suur asi," vastas Roberts.

BMX ratastega on olümpiamängudel vuratud alates 2008. aasta Pekingi olümpiast, kuid freestyle-ratturid said oma rõõmusõnumi 2017. aastal, kui rahvusvaheline olümpiakomitee nende ala 2020. aasta olümpia programmi lisas. Rahvusvahelise jalgrattaliidu (UCI) egiidi all on BMX trikiratturid 2016. aastast, MM-i on peetud 2017. aastast.

2021. aastal on spordimaailmas kesksel kohal olnud vaimse tervise teemad. Tokyo olümpial on mentaalsete probleemide pärast võistlemisest loobunud neljakordne olümpiavõitja ja USA võimlemise superstaar Simone Biles, tennisemaailmas küttis pool suve kirgi Naomi Osaka meediaboikott ja French Openilt lahkumine.

Roberts on olnud BMX ratturitest üks vaimse tervise eestkõnelejaid. Rahvusvahelistele uudisteagentuurile rääkis ta peale eelsõitu, et olümpia aasta võrra edasilükkamine polnud talle kerge. Motivatsioon kippus kaduma ning keeruline oli end päevast päeva harjutama sundida, teadmata, mille nimel rügatakse.



Vaimne tervis on kõige tähtsam, eriti meie spordis. See on miski, mis hoiab meid viga saamast. Kui sa pole oma peas õiges kohas, siis ei tule sul hea päev. Hannah Roberts



"Enne olümpiat oli vaimne tervis mu peamine fookus. Kui olümpia edasi lükati, käisin ma sõitmas iga päev, olenemata sellest, kas ma tahtsin või mitte. See võttis minult nii palju, et see polnud enam lõbus," meenutas ta mullust hooaega.

"Pidin võtma nädalaid vabaks. Mu naine sundis mind väljas käima ja asju tegema - kalale minema, jalutama... Me võtsime esimese koera. Kõik see viis välja selleni, et ma mõistsin: kui mul pole lõbus seda tehes, mida ma teen, siis pole sel mõtet. Vaimne tervis on kõige tähtsam, eriti meie spordis. See on miski, mis hoiab meid viga saamast. Kui sa pole oma peas õiges kohas, siis ei tule sul hea päev."

Tokyosse tulles jättis Roberts esimesel päeval treeningu pooleli. "Pärast 45 minutit lõpetasin varem ära, sest ma polnud sõitmiseks õiges meeleseisundis. Ma üritasin, aga ei suutnud end sundida. Ma austan täielikult seda, mida Simone [Biles] tegi," ütles ta.

Pöördeline aasta: ostis maja ja abiellus



2020. ehk ülemaailmse pandeemia aasta oli Robertsile küll raske, kuid samas ka pöördeline. Oktoobris ostis ta Põhja-Carolinasse Jacksonville'i oma esimese maja. Novembris tänupühade paiku kihlus ta oma tüdruksõbra Kelsey Milleriga ning aastavahetusel abielluti.