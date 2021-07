Traagiline lugu: maadlusäss pidi osalema Tokyo olümpial, kuid ta hukati riigivaenlasena

Iran executes champion wrestler Navid Afkari Foto: NWRI HANDOUT, EPA/Scanpix

Tokyo olümpiamängude ajal on saanud palju tähelepanu hukatud Iraani maadleja Navid Afkari. Afkari tõusis kodumaal kreeka-rooma maadluses tipptegijate sekka ning talle ennustati suurt tulevikku. Iraanlaste puhul tähendab see tavaliselt maailma tipptaset, kuna maadlus on ajalooliselt nende kõige edukam olümpiaala.