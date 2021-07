Kahekordne Tour de France'i võitja sõlmis ajaloolise lepingu

Viimastel aastatel rattaspordi kuumimaks nimeks tõusnud Pogacar on ka kahe viimase Tour de France 'i üldvõitja . Sellel aastal on noor sloveen olnud suurepärases hoos ning auhinnakappi lisanud ka Araabia Ühendemiraatide velotuuri, Sloveenia velotuuri ning Tirreno-Adriatico võidu, samuti triumfeeris ta Liege–Bastogne–Liege'i ühepäevasõidul ning sai Tokyos grupisõidu pronksmedali.

"Tunnen end siin kui kodus, see on üks suur perekond. Tiim sobib mulle väga hästi ja mul on hea meel tõdeda, et ma pole siit leidnud vaid kolleege, vaid sõpru. Loodan, et järgnevad aastad toovad nii mulle kui võistkonnale palju edu," ütles Pogacar.