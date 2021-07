Manchester Unitedi ründaja kirjutas fännidele südantlõhestava sõnumi

Klubi kinnitas, et 23-aastasele mängijale tehakse õlavigastuse parandamiseks peatselt operatsioon, mis tähendab, et Rashfordil tuleb algava hooaja paar esimest kuud vahele jätta.

Mängija ise tõdes samuti enda sotsiaalmeediakonto vahendusel, et pikalt operatsioonist hoidunud mängumees võtab lõpuks selle teekonna ette.

"Mulle on öeldud, et ma olen isekas, et operatsioonist nii pikalt hoidusin, kuid ma pole kunagi ennast esiplaanile seadnud," sõnas Rashford.