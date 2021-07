Ameeriklanna uskumatu lugu: kümne päevaga puhkuselt olümpiavõitjaks

17. juulil sai suvepuhkust nautinud Young kõne USA korvpalliliidu noorte sportlaste arendamise osakonna direktorilt Jay Demingsilt, kes kutsus teda Tokyosse riiki esindama. Nimelt oli loetud tunnid varem andnud positiivse koroonaproovi 3x3 koondise liige Katie Lou Samuelson, mis tähendas, et naiskonnal oli üks liige puudu.

"Hullumeelne on mõelda sellele," vahendas Insider ameeriklanna sõnu. "Kümme päeva tagasi olin puhkusel. Minu elu muutus nipsust, nüüd olen olümpiavõitja. See on hull, kuidas asjad võivad juhtuda."