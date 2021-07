Dopinguskandaal Tokyos: olümpiahõbe andis positiivse dopinguproovi, nigeerlanna sai uudisest teada vahetult enne poolfinaali

Nigeeria olümpiakoondise jaoks on Okagbare positiivne dopinguproov juba teine suur tagasilöök sel nädalal. Mõned päevad tagasi määras AIU võistluskeelu kümnele Nigeeria sportlasele, keda polnud olümpia eel piisavalt testitud. Tolle uudise valguses kritiseeris Okagbare teravalt Nigeeria spordijuhte. "Spordisüsteem Nigeerias on vigane ning alati on kannatajateks just sportlased," rääkis ta Inside the gamesi vahendusel.