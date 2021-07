Tokyo olümpia finaalis venelasele kaotanud ameeriklane: ma pole kindel, et see puhas võistlus oli

Vahetult pärast 200 m finaali uuris üks ajakirjanik ameeriklaselt, kas ta tunneb finaalide pärast muret, pidades silmas just dopingut. "Mul on peas 15 mõtet, millest 13 tooksid mulle suure jama kaela," vahendas Reuters Murphy sõnu.

"On nagu on. Püüan sellele mitte mõelda. See on läbi aasta olnud vaimselt üsna suur koorem, kui mõtlen, et ujun võistlusel, mis ilmselt polnud päris puhas," viskas ujuja teravad kahtlused üles.