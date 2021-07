Iseenesest poleks Gerd Kanteri kunagise konkurendi võistlus kuigi tähelepanuväärne, kuid erakordseks teeb selle fakt, et viimased kolm hooaega on Piotr Malachowski treeneriks olnudki just Kanter ise. Treenerina oli see Pekingi olümpiavõitjale esimene olümpia.