Kriitikanooled ROK-i suunas: Kuidas saab terrorist olümpiakulla võita?

"Me peame olümpiakulla andmist Javad Foroughile katastroofiks Iraani spordile ja ROK-i mainele. 41-aastane Foroughi on terroriorganisatsiooni aktiivne liige, mis on läbi ajaloo tapnud palju süütuid inimesi Süürias, Iraagis ja Liibanonis. Organisatsioon on ka ära märgitud USA valitsuse poolt kui terrorirühmitus. Me soovime, et ROK alustaks koheselt uurimist ja kuniks kõik asjaolud pole veel selged, võtab Foroughilt medal ära," seisis United for Navidi pöördimises.