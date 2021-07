Tõstmine tõsises plindris: kui ala dopingust puhtaks ei saa, tuleb olümpialt lahkuda

Säärane oht ei ole tegelikult midagi uut. Juba 2000. aasta Sydney olümpia järel, kus patustas mitu tõstjat ning Bulgaaria pidi loovutama kolm kulda ja kogu koondis saadeti koju, tegi Rahvusvaheline Olümpiakomitee tõstmisele tõsise hoiatuse - ala tuleb puhtaks teha või olümpiale sellel enam asja pole. Kuigi probleemid on jätkunud ning vahepeal isegi tunduvalt süvenenud, on Tokyos tõstjad taas kohal. Küll tunduvalt vähendatud mahus: kui viis aastat tagasi Rios lubati 260 tõstjat, siis Tokyos 196. Kolme aasta pärast Pariisis on see arv juba vaid 120.

Rahvusvahelise tõsteföderatsiooni (IWF) juhid lootsid juuni lõpus organisatsioonile saada uue põhikirja, mis oleks pidanud olema reageering ROKi etteheidetele. USA, Saksamaa ja Hiina esindajate eestvedamisel tehtud ettepanekud aga leidsid vaenlased: paljud endised Nõukogude Liidu riigid, Lähis-Ida maad ja Ladina-Ameerika riigid võitlesid muudatustele vastu. Ei pea olema selgeltnägija, et aru saada, miks nii läks - just nendest riikidest on tulnud suurem osa dopinguga vahele jäänud tõstjaid.

"Kui me ei suuda organisatsiooni piisavalt reformida, siis ei ole me peagi enam olümpiaala. Oht on väga reaalne. ROK jälgib meid," sõnas USA tõsteliidu juht Phil Andrews.

Kuigi IWF sai eelmise aasta aprillis lahti 45 aastat tõstmist juhtinud ungarlasest Tamas Ajanist, kes oli mitmete andmete kohaselt totaalne korruptant, mätsides raha eest kinni väga paljud positiivsed dopinguproovid, ei ole tõsteliit õiget kurssi veel üles leidnud. Enda sõnul puhta spordi eest võitlemise musternäidiseks olnud Ajan lubas nii Pekingi kui Londoni olümpial tõstmises puhtaid mänge - paraku jäi neil mängudel dopinguga vahele peaaegu 60 tõstjat, sealhulgas 34 medalisti. Viimase kümnendi jooksul on vahele jäänud üle 600 tõstja, kusjuures keegi ei tea, kui palju rohkem oleks vahelejääjaid tegelikult olema pidanud.