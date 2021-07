Eelmisel hooajal Moskva CSKA-s varumehe rolli täitnud Strelnieks on oma karjääris Euroliigas kaasa teinud koguni seitse hooaega, mille jooksul on platsile pääsenud 157 korda. Lisaks on ta mänginud kuus hooaega Euroopa tugevuselt teises korvpalliliigas EuroCupil.