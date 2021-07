DELFI TOKYOS | Ksenija Balta elas Tallinnas olles olümpia nimel kaks nädalat Tokyo ajavööndis

Olukord pole Ksenija Balta jaoks uus. Ta on varemgi väga vähese võistluskogemusega suurvõistlusele läinud ja seal kenasti hakkama saanud. Näiteks 2018. aastal polnud ta enne Berliini EMi üldse võistelnud, kuid jõudis seal lõppvõistlusele ja sai väga soliidse 6. koha. Tokyos püüab ta korrata sarnast trikki.

„Ma ei keskendu oma seisundi kohta käivale teadmatusele, pigem sellele, et teha oma asja. Mul on kogemus kuidas sellisest seisust välja tulla ning kõik eeldused selleks on ka nüüd olemas,“ rääkis Balta. „Trennis olen teinud täishooga hüppesse minekuid ja korra isegi hüpanud, aga selget tunnet ma sealt ei saa. Selleks on mul vaja võistlusega kaasnevat täit emotsiooni. Adrenaliin teeb oma töö.“

Balta ja ta treenerist abikaasa Andrei Nazarov ei oska siiani seletada, miks läksid Eesti meistrivõistlustel asjad nii nagu läksid. Balta oli heas vormis siis ja olevat heas vormis ka nüüd. „Kiiruse poolest olen parimate päevade seisus, kuid tehniline pool on tulnud keerulisemalt,“ nentis ta. „Loodan, et viimased treeningud on andnud positiivse efekti ja võistluses tuleb see, mida ma ootan. See tähendab kõvasti paremat tulemust, kui tänavusel ainsal võistlusel.“

Kolmandat korda olümpial osaleva Balta eesmärk on selge, jõuda lõppvõistlusele. 2008. aastal Pekingis see ei õnnestunud, 2016. aastal Rios oli ta 6. „Tahaks hüpata tulemuse, mis viib edasi. Rohkem ma ennustada ei taha, ei saagi,“ lausus Balta. „Vorm on veel parem kui Eesti meistrivõistluste ajal, küsimus on selles, kuidas panna see kõik tehnikasse.“

Balta saabus Tokyosse neljapäeval. Ta ei vaja aklimatiseerumiseks aega, sest selle töö tegi ta ära juba kodus. „Läksin kodus olles teise ajavööndisse. Esimene nädal oli raske, kuid teisel nädalal sain rütmi paika ja treeningud läksid ülesmäge,“ rääkis ta. „Trennis käisin päris hilja õhtul. Vaatame, millise resultaadi see annab. 2008. aastal Pekingis läks mul kehvasti. Võistlus oli varahommikul, tundsin ennast nagu vati sees.“

Enesetunnet peab aga Balta eduka võistluse aluseks. Naiste kaugushüppe eelvõistlus peetakse pühapäeval kohaliku aja järgi kell 9.50. Eestis on sel ajal kell 3.50 öösel. „Võistluse kella ajal ma trenni teha ei saanud. Pigem korraldasin asjad nii, et aeg, kui ma võistlen, oleks minu jaoks nagu õhtu. Siis ma olen ilusasti ärkvel. Enesetunne peab olema hea, see on nagu pool võitu,“ selgitas ta.