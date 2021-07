DELFI TOKYOS | Epp Mäe jättis oma eesmärgi Tokyos Eesti ajakirjanike ees saladuseks

Mis su eesmärk on, pärisid ajakirjanikud. „Hakkab jälle pihta,” naeris Mäe. „Jah, mul on eesmärk ja lugege pärast võistlust mu näost, kas täitsin selle või mitte.”

Mäe saabus neljapäeval treeninglaagrist Sakust, täna harjutas Tokyos, homme saab teada vastased, teeb kerge trenni ning sööstab ülehomme võistlustulle. Sakus tuli Mäel ja tema tiimil üle elada kaks ehmatavat hetke, kui tema treener Ahto Raska valepositiivse koroonatesti andis.

„Esimese testi puhul me ei uskunud kohe, et see on õigepositiivne,” selgitas Mäe. „Olime karantiinis päeva ehk nõnda kaua, kui Ahto ninasõõrmetest võetud kaks testi negatiivse vastuse said. Teine kord oli ehmatus suurem – taas positiivne proov, kuid Ahtol olid samas ka haigusnähud. Mõtlesime, et äkki tõesti on koroonas ja igaks juhuks saatsime ta meist eemale karantiini. Õnneks olid seegi proov valepositiivne. Ometi jäi ta ikka meist eemale, sest mine tea, annab veel ühe valepositiivse, kuid meil pole aega karantiinis istumisele raisata.”

Parem karta kui kahetseda ja nii elab Raska väljaspool olümpiaküla, saab Mäega kokku vaid treeningutel, kandes kindlalt maski.

„Ahto puudumine – ta oli toimuvaga kogu aeg kursis, suhtlesime pidevalt – polnud probleem, sest mul on kaasas ka teine treener Maksim Molonov, kes on tänavu just minu maadlusega on tegelenud,” rääkis Mäe.

Sparringpartneriks oli Mäel kaasas vabamaadleja Aimar Andruse, kes sai kiita kui tehniliselt hea ja füüsiliselt tugev poiss. „Liiga tõsiseks rassimiseks meil ei läinud, sest enne olümpiat riske ei võta. Aga kui läinuks, lammutanuks ta mu kiiresti ära,” sõnas Mäe.