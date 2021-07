DELFI TOKYOS | Võistluskeelu saanud Nabi asemel olümpiale pääsenud Vititin: pool aastat tagasi ei osanud sellest unistadagi

"Kusjuures ei osanud küll, jah, aga unistused täituvad! Nüüd olen selle mõttega juba harjunud, et siin olen. Rahu on sees ja kõik on korras," rääkis Vititin Eesti ajakirjanikele Tokyo olümpiakülas.

"Arvan, et olen praegu oma kahe aasta parimas vormis. Tunne on hea. Matšid olümpial osalevate maadlejatega on läinud enam-vähem okeilt - selle järgi ma järeldangi, et vorm on ka okei," rääkis Vititin, kelle viimane võistlusmatš jääb 2019. aasta suvesse. Kaheaastane paus oli tingitud õlavigastusest.