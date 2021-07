DELFI TOKYOS | Bilesi juhumi valguses... Eesti spordipsühholoog: pingetega maadlevad paljud, aga meie olümpiakoondisel puudub hingearst

Vaimse tervise huvides olümpia pooleli jätnud USA võimleja Simone Bilesi juhtumist lähtudes leiab Stoljarova, et kahetsusväärselt puudub Eesti olümpiakoondisel psühholoog, sest paljudel sportlastel võib psüühika alt vedada ja siis oleks vaja abi.

Stoljarova tunnistab, et on üldjoontes Bilesi juhtumiga ajakirjanduse kaudu kursis, kuid täpseid tagamaid ei tea, sest nendega on kursis ilmselt väga väike ring inimesi.

„Sportlaste vaimne tervis tuleb üha rohkem pilti ja atleedid julgevad sel teemal rääkida, Jaapani tennisestaar Naomi Osaka näiteks. See on positiivne trend – mitte võistlustest loobumine, aga vaimse tervise olulisuse toonitamine,” tõdes Stoljarova.

Kas sportlasi, kes kannatavad ülemääraste pingete all, on tegelikult palju, aga sellest räägitakse vähe?