DELFI TOKYOS | Rasmus Mägi: finaali pääsemiseks tuleb joosta 48,0. Olen selleks valmis

See oli aga eelmäng, tõeliseks võistluseks läheb alles poolfinaalis. Seal muutub sõel tihedaks. „Hea, et üks ring on läbi. Tänane pingutus näitas, et otseselt millegi pärast muretsema ei pea. Jooks oli tervik, kõik klappis, seda võib nimetada lahtijooksuks,“ arutles Mägi. „Rooste tuli maha, usun, et kiiremad ajad on veel ees. Poolfinaalide tase paistab tulevat Rio olümpiale sarnane.“