Levadia peatreener Marko Savic: mesinädalad on läbi, nüüd ootab Narva

Savic avaldas, et esimesel poolajal väljakul lahkunud Bogdan Vaštšuki segas kõhuprobleem. Sama mure olevat olnud ka Marko Putinčaninil. „Tal oli kõhuga probleem. Ma ei tea, mis oli konkreetseks probleemiks, kuid ilmselt viirus. Selliseid asju juhtub. Nägin algusest peale, et tal on probleem. Kui kaks number kümmet on 50 protsendi peal, siis on raske mängida.”

Savic tõdes, et eurosari sai nende jaoks teise eelringiga otsa, kuna kahe hooaja vahel toimus meeskonna koosseisu palju muudatusi. „Meil on meeskonnas palju uusi mängijaid. Meile tuli juurde 15-16 uut meest. See ei ole kerge. Oleme loonud hea meeskonna ja hea atmosfääri. Need euromängud olid nagu mesinädalad. Nüüd ootab meid ees reaalsus. Järgmine mäng on meil Narvas. Tahame võita Eesti meistritiitli. See on meie peamine eesmärk. Tahame järgmisel hooajal näidata Euroopas head mängu,” sõnas Savic lõpetuseks.