Noored autosportlased võistlevad esmakordselt Kehalas

"Kehala rada on hästi mitmekülgne, leidub nii kruusa kui asfalti. Kasutame noorte võistlusrajal mõlemaid elemente. Raja pikkuseks on 740 meetrit," rääkis sarja üks korraldaja Kristo Aroella.

Noored on rajal koos juhendajaga, kelleks on endised ja praegused tehnikasportlased. Igal etapil juhendajad vahetuvad. Näiteks Kehalas on üheks juhendajaks driftisõitja Karel Piiroja. "Väljas on ka Piiroja võistlusauto. Terminal Oil toob kohale LifeLive TN5 krosskardi, mida on võimalik Terminali Suveralli raames võita. Krosskarti näitavad ka Speedcari esindajad," lisas Aroella.