OTSEBLOGI JA FOTOD | Hea jooksu teinud Rasmus Mägi jõudis Tokyo olümpial kindlalt poolfinaali

2016. aasta Rio olümpiamängudel kuuenda koha teeninud Rasmus Mägi startis viiendas eeljooksus. Kokku peeti viis eeljooksu ning poolfinaali – nagu kergejõustikus viimasel ajal tavaks, peetakse neid kolm – pääsesid iga jooksu neli esimest ja lisaks veel nelja parema tulemuse omanikku. Mägi tegi oma töö kindlalt ära, saades eeljooksus ajaga 48,73 teise koha. Oma jooksus edestades teda vaid ameeriklane Rai Benjamin (48,60). Viie eeljooksu peale sai Mägi kirja seitsmenda aja. Poolfinaalid on kavas 1. augustil.

Teise eestlasena on võistlustules purjetaja Karl-Martin Rammo, keda ootab Laser klassis ees kaks viimast põhisõitu. Kaheksa sõidu järel hoiab eestlane 16. kohta. Selleks, et pühapäevasesse finaalsõitu pääseda, peaks Rammo tänase kahe sõiduga kergitama end esikümnesse. Juhib austraallane Matt Wearn, kellel on kaheksa sõiduga kirjas ka üks võit ja neli teist kohta.