Jaapani ralli toimub suure tõenäosusega

Jaapani ralli oleks pidanud toimuma juba eelmisel aastal, kuid jäi koroonapandeemia tõttu ära. FIA rallidirektor Yves Matton ütles Dirtfishi portaalile, et olümpia toimumisel on väga suur tõenäosus, et ka WRC tuleb Jaapanisse tagasi esimest korda pärast 2010. aastat.

Allikas WRC-st ütles Dirtfishile, et nad hoiavad olümpial hoolega silma peal. "Olümpiakülas on olnud mõned uued koroonajuhtumid, kuid numbrid pole olnud eriti hullud. WRC ja F1 ootavad kuni Tokyo olümpia lõpuni, et saada täpset pilti, mis nii suure ürituse korraldamine Jaapanis kaasa toob. WRC annab endast 100%, et WRC-sari saaks Jaapanisse tagasi tuua," rääkis allikas ralli plaanidest.