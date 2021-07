DELFI TOKYOS | Eksimuse ja ränga ebaõnne seljatanud hollandlanna kerkis 38-aastaselt olümpiasangariks

38-aastane van Vleuten edestas Fuji ringraja ümbruses peetud eraldistardis lähimaid konkurente ligi minutiga ja näitas, kes on praegu maailma parim naisrattur.

Pühapäevases grupisõidus oli hollandlanna samuti suurim favoriit ja finišijoont ületades arvas van Vleuten, et ongi võitnud. Õige pea selgus karm tõde.

Kuldmedal läks austerlannale Anna Kiesenhoferile. Tema edu lähimate jälitajate ees oli nii suur (van Vleuten kaotas talle lõpuks 1.15-ga), et konkurendid ei pannud tähelegi, et Kiesenhofer oli tegelik sõidu liider.