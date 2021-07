DELFI TOKYOS | Zirk lõpetas olümpia kolmanda rekordiga: tulin siia ilma ootusteta, lahkun väga heade emotsioonidega

Poolfinaalikoht jäi kaugele: eelujumiste 16. koht sai ajaks 51,74. Eelujumiste parimat aega näitas ameeriklasest maailmarekordiomanik Caeleb Dressel, püstitades uue olümpiarekordi 50,39. Maailma tippmark on 2019. aastast 49,50.

"Viis aastat tagasi olin sel distantsil juuniorina väga hea, juunioride Euroopa meistrivõistlustel kolmas, pärast seda pole enam väga välja tulnud. Ideaalis oleks võinud Eesti rekordi teha, aga vähemalt tuli isiklik, saab rahul olla. 100 liblikat oli mul neist neljast alast, kus osalesin, kõige vähemtähtsam. Ei ole seda kiirust olnud, ei ole tegelenud sellega," rääkis Zirk.

Zirk lahkub olümpialt ainult heade emotsioonidega. 400 meetri vabaltujumises tuli isiklik rekord 3.47,05 ja 15. koht, 200 meetri kroolis taas isiklik tippmark 1.46,10 ja koht poolfinaalis (lõpuks Eesti taasiseseisvumisaja parim, 13. koht), 200 meetri liblikujumises 25. koht ajaga 1.57,26 ja poole lühemal distantsil 41. koht.

"Lahkun siit väga heade emotsioonidega. Tulin olümpiale üpriski mitte mingite ootustega, proovisin endast nii palju välja pigistada kui võimalik. Sellise ettevalmistuse pealt, mis mul oli, tegin väga head tulemused," lausus ta.





Põhienergia kulus Zirgil sel hooajal olümpianormi täitmisele. "Normi tegemisele läks tõesti väga palju aega ja närve, aga samas mulle meeldis, et see minuga juhtus. Sain mingit närvitaluvuskogemust, mis on tulevikuks väga hea."

Lisaks headele tulemustele võtab Zirk kahe päeva pärast Tokyost lahkudes kaasa väärt kogemusi ka basseiniväliselt. "Ujumise osas ei olegi väga midagi kõrva taha panna. Teistel võistlustel on bassein samuti 50 meetrit ja pukid samasugused. Poolfinaalis ja finaalis oli näha, et neis on rohkem võistlemist kui aja peale ujumist, mis on siin eriti tähtis. Kõige rohkem ongi kaasa võtta basseinivälist: melu, pikad vahemaad. Järgmine kord tean, mida oodata," sõnas ta.