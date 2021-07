Kui kuldmedal on Tokyos broneeritud grusiin Laša Talahhadzele ja hõbedat pakutakse iraanlasele Ali Davoudile, siis kolmas tugev medalipretendent oli 31-aastane brasiillane Fernando Reis. Paraku leiti tema 11. juunil antud dopinguproovis viiteid sellele, et mees on manustanud kehavälist kasvuhormooni. Seega Tokyos ta võistelda ei saa, vaid tuleb tegeleda hoopis dopingukaasusega.

„Saan öelda, et ta on maailmas üks enim testitud sportlasi,” kommenteeris Reisi advokaat.