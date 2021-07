TÄNA DELFI TV-S | Eesti korvpallikoondis kohtub suvises ainsas kodumängus Islandiga

Rahvusmeeskonna peatreener Jukka Toijala avalikustas esmaspäeval koondise kandidaatide nimekirja, kuhu kuulub 19 mängijat. Viimasel hetkel otsustasid treenerid koondise juurde kutsuda ka 17-aastase keskmängija Henri Veesaare.

Toijala valikusse kuuluvad: Rait-Riivo Laane, Rain Veideman, Carlos Jürgens, Martin Dorbek, Märt Rosenthal, Mikk Jurkatamm, Robert Valge, Joonas Riismaa, Janari Jõesaar, Saimon Sutt, Hugo Toom, Henri Drell, Mihkel Kirves, Jaan Puidet, Taavi Jurkatamm, Kristjan Kitsing, Maik-Kalev Kotsar, Rauno Nurger ja Henri Veesaar.

“Meil on kaks-kolm uut liikumist nii rünnakul, kui kaitses, mida tahame mängusituatsioonis proovida. Kui me vaatame kandidaatide nimekirja, siis meil on mängujuhi positsioonilt puudu Kullamäe, Sokk, Kriisa ja Post. Laane kõrval on nüüd võimalus noorematel mängijatel end tõestada,” kommenteeris Toijala, kelle sõnul on eesolevad mängud olulised ka Maik-Kalev Kotsari ja Kristjan Kitsingu jaoks. “Maik mängis koondise eest ainult viimases EM-valiksarja aknas Permis ja Kitsing jäi toona vigastuse tõttu eemale. Tahame, et neil ei tekiks rahvusmeeskonnast liiga pikka pausi.”

Peatreener toonitab, et eesolevad kohtumised on Eesti rahvuskoondise jaoks väga olulised. “Oleme saanud küll kõvasti koos trenni teha, aga mäng on mäng. On väga tähtis, et saame mängijatele võistlusmomenti pakkuda ja meie treeneritena saame omakorda pildi hetkeseisust selgemaks. Soovime mänguaega kolme mängu lõikes jagada selliselt, et kõik 19 mängijat saaksid end näidata. Nagu ma suve alguses ütlesin, siis heitlus järgmise aasta EM-finaalturniiri koosseisu pääsemiseks on alanud.