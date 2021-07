Karol Mets: ma ei mängi veel oma parimat jalgpalli. See aeg on veel ees!

-Tahan alustada seda vestlust Balti turniirist. Tundub, et fännidele on see väga oluline, meedia arvamus jaguneb kaheks, ja eks igaühel on oma arvamus. Mida meeskond sellest arvas? Mida isiklikult tundsid?

Esiteks, me ei olnud seda karikat ju nii kaua võitnud (83 aastat – toim.). Eesmärk sai selliselt püstitatud, et võita, ja mina kui sportlane tahan alati eesmärki täita. Minu jaoks on suur tunnustus olla nüüd osa Eesti jalgpalliajaloost. Kogu see edukas turniir pakkus väga suurt rahulolu.

-Kuidas hetkel meeskonna sisekliima on?

Väga hea! Kõik mängijad suhtlevad omavahel. Trennis mingit staaritsemist ei ole ja keegi ei käi, nina püsti. Mängijad on hea tööeetikaga ja väga motiveeritud. See mõjub sisekliimale alati hästi, kui kõik on isuga asja kallal. Minu jaoks on kõige olulisem, et mängijad on omavahel heas ja positiivses suhtluses. Kui mängus või trennis midagi juhtub, siis kõik saavad aru, et see käib mängu juurde ja see kõik on hiljem lihtsasti lahendatav.

-Ma eeldan, et see pole iseenesestmõistetav, et sisekliima hea on.

Muidugi. Kohtab igasuguseid inimesi. Koondise juures on aga kõik teistmoodi. Klubide juures võib juhtuda nii, et jätad trennis kuskile jala sisse, siis võib sellest tekkida probleem. Mõni mees võib tulla tagasi tegema ja võib konflikt tekkida.

-Tundub, et Eesti tugevaim algkoosseis on suures pildis üsna selge. Kas see on meeskonnale hea või halb?

Ma arvan, et see on hea, et tuumik on paigas. Kui hakata enne iga mängu viit-kuut-seitset vahetust tegema, siis see mõjutab mängurütmi. Tuumik on paigas, aga kui keegi langeb, siis on ka teisi võimekaid mängijaid.

-Eesti keskkaitsjad on alati tugevad olnud. Mida õppisid oma eelkäijatelt? Said ju pikalt mängida Ragnar Klavaniga ja vägevaid mehi oli veel, näiteks Enar Jääger.