Elektrisõidukid on tänavapildis üha populaarsemad

Elektrilised liikumisvahendid ei piirdu ainult tõukeratastega

Ecoscooter on üks kõige laiema valikuga elektriliste sõidukite maaletoojaid-edasimüüjaid Eestis. Lisaks elektritõukeratastele pakutakse kvaliteetseid tasakaaluliikureid, elektrijalgrattaid, elektrirollereid, monorattaid ja palju muud. Ecoscooteri laos on igapäevaselt saadaval ligi 2000 erinevat sõiduvahendit ja mudelivalik täieneb pidevalt.

Tasakaaluliikur – klassikaline kahe mootoriga isetasakaalustuv seadeldis, mis liigub edasi seadme kaldenurga muutumisel. See on tore vahend lastele lõbusaks ajaviitmiseks, tasakaalutunnetuse harjutamiseks ja lühemate vahemaade läbimiseks. Sobib eelkõige lastele, kuid tasakaalutunnetust proovida saavad kõik, kel kaalu alla 100 kilo. Vaata lähemalt SIIT!

Elektrijalgratas ehk fat bike on väga praktiline sõiduvahend. Mootor aitab edasi liikuda, kui on tugev vastutuul, kui sõidate mäest üles või olete pikast matkast juba väsinud. Fat bike’i paksud rehvid võimaldavad sõita pehmel pinnasel, ka päris kuival rannaliival. Viimasel ajal koguvad populaarsust meie paksude rehvidega kokkupandavad elektrirattad, mida on lihtne kokku panna ja autosse või reisile kaasa võtta. Vaata lähemalt SIIT!

Elektriroller – sama kaua kui meie tänavatel on olnud tasakaaluliikurid ja elektritõukerattad, on seal olnud ka CityCoco-tüüpi elektrirollerid. Rollerid muutuvad kvaliteetsemaks ja üha stiilsemaks. Areng ja mudelivaliku suurenemine toimub ka selles vallas – ühe laadimisega läbitavad sõiduulatused pikenevad ning elektrirollerist on saanud täiesti praktiline ja arvestatav liiklusvahend. Müriseva bensiinirolleri asemel on kindlasti mõistlik soetada keskkonnasõbralikum elektriroller. Vaata lähemalt SIIT!

Monoratas – uue ajastu urbanistlik liikumisvahend tundub esmapilgul müstiline ja arusaamatu. Tänaval mööduv juht tundub maavälise liikuva kujuna, mis imeväel püsti seisab ja edasi liigub. Ometi on isetasakaalustuva elektrilise üherattalisega sõitmine uskumatult lihtne ja kohati turvalisemgi kui kaherattalistega. Neid sõiduriistu võib rohkem kohata linnades, kuid need sobivad kasutamiseks kõikjal, nii linnas kui ka maal. Vaata lähemalt SIIT!

2-WD ehk kaheveoline elektritõukeratas – mõeldud eelkõige maastikul ja mitteavalikel teedel kasutamiseks, v.a mudelid, mille tippkiirus on 25 km/h ja võimsus 1000 W. Kahe mootoriga ratas on võreldes üheveolisega hoopis teine maailm. Suur jõud ja võimas kiirendus peidavad endas nii rõõmu, adrenaliini kui ka palju ohte. Kaheveolised elektritõukerattad sobivad kasutamiseks muutuva reljeefiga maastikel ja piirkondades, kus on palju tõuse. Väga hästi sobivad need ka suurema kaaluga sõitjatele ja inimestele, kes otsivad elamusi maastikul sõitmisest. Vaata lähemalt SIIT!

Pakume laia valikut kvaliteetseid elektritõukerattaid, elektrirollereid, tasakaaluliikureid – erineva võimsusega ühe- ja kaherattalisi, linna- ning metsateedele mõeldud elektrimootoriga ka neljarattalisi sõidukeid. Saadaval on 6,5-tollise rattaga tasakaaluliikurid, 8-tollise rattaga tasakaaluliikurid ja 10-tollise rattaga tasakaaluliikurid, 6-tollise rattaga elektritõukerattad, 8-tollise rattaga elektritõukerattad, 10-tollise rattaga elektritõukerattad, mis tagavad parema läbitavuse erineva raskusastmetega teedel ja radadel.



