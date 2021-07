Kui ujumise teleülekanne veel ei käi, võib lasta end olümpiarõngaste ees pildistada. Foto: Andres Putting

Delfi fotograafi Andres Puttingu viimased päevad Tokyo olümpial on kulgenud vehklemise, sõudmise, ujumise, judo ja sulgpalli tähe all. Vaata üle, mida põnevat meie piltniku objektiivi ette veel on võistluspaikades ja selle ümber jäänud!