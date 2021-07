DELFI TOKYOS | Rasmus Mägi sai teada eeljooksu vastased. Taivo Mägi loodab, et sellest saab lahtijooks

„Loodame, et eeljooks on kogu olümpia võistluse mõttes lahtijooks. Vähemalt nii oleme arvestanud,“ rääkis Rasmus Mägi treenerist isa Taivo Mägi kolmapäeval Eesti ajakirjanikega kohtudes. Siis polnud veel eeljooksu koosseisud selgunud. Päris niisama ei saa siiski eeljooksu läbi jalutada. „Eeljooksu kohast ja konkurentide tulemustest sõltub poolfinaali paigutus,“ lisas Mägi.

Poolfinaali koosseis ja see, millisel rajal saab joosta on juba olulisema tähtsusega. Poolfinaalist pääsevad finaali kaks esimest ning lisaks veel kaks paremat aega. Maailma hooaja edetabelis asub tänavu 48,49 jooksnud Mägi 13. kohal, IAAFi punktide järgi koostatud tabelis on ta 8. positsioonil. Tasub meenutada, et viis aastat tagasi Rio olümpial jõudis Mägi finaali.