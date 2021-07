Ööklubi skandaali sattunud Wayne Rooney: vabandan oma pere ja meeskonna ees

Sotsiaalmeedias levinud piltidel oli näha, kuidas Rooney õhtu lõppes hotellitoas kolme võõra naise seltsis.

Kuigi 35-aastane treener püüdis väita, et need pildid tehti temalt luba küsimata, siis politsei siiski juurdlust ei algatanud. Selle otsuse järgselt võttis Rooney ise sõna ja vahendas Sky Sportsile, et ta tegi suure vea.

"Käisin kahe oma sõbraga erapeol ja vabandan nende piltide eest nii oma perekonna kui ka klubi ees," sõnas Rooney.

Tema juhendatav meeskond pole aga skandaalile kuidagi negatiivselt reageerinud ja Rooney on tänulik, et ta saab juhendamist jätkata.

"Olen tänulik Derby County´le, et nad on andnud mulle selle võimaluse viia see klubi sinna, kuhu see kuulub. Teen endast kõik oleneva, et seda teha," sõnas meeskonnas esimest täishooaega alustav peatreener.

Rooney sõnas ka, et skandaal on nüüdseks läbi ja selle olukorraga on vaherahu tehtud. "Liigun siit edasi ja valmistun pühapäeval toimuvaks mänguks."