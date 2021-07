DELFI TOKYOS | Avaringis kaotanud Minaškin oli väga pettunud: see ei ole vabandus, aga ma ei saanud vastase kimonost kinni

Kanal 2 otse-eetris oma toetajate ees vabandanud Minaškin oli kirjutavate ajakirjanike ette ilmudes väga pettunud. Side, mis talle lisaaja alguses pähe seoti, oli juba peast võetud ja pihku kokku mätsitud.

"Kui valida oleks saanud, siis ma oleks jätkanud. Midagi hullu ei olnud. Mingi vistrik... Ma ei tea, miks neil oli vaja mu pea kinni siduda. Ma ei tea, kas see paus aitas rohkem taastuda mul või tal, aga kohe pärast seda ei tulnud mul üldse midagi välja," nentis Minaškin, kes paistis pärast pausi selgelt väsinum.

"Läks nii, nagu ma enne matši üldse ei oodanud. Ta oli päris ebamugav vastane. Tasakaal oli... Vapšee ei saanud aru, kuhu ta võib kukkuda. Ma ei saanud kahjuks oma haaret võtta. Peab matši uuesti üle vaatama. Mul on väga kahju, et see, millest mul natuke puudu jäi, maksis mulle võidu. See on judo. Kui midagi välja ei tule, siis ongi kõik."

Treener Vladimir Stepanjani õpilane sõnas, et ei saanud mongoli kimonost kuidagi kinni haarata: "See ei ole vabandus, aga ma ei suutnud tal kimonost kinni võtta. Kui te vaatate, siis on mul siin (näitab käist - toim)) hästi palju ruumi, tal ei olnud üldse. Tahtsin võita, aga ei tulnud välja seekord. Väga kahju."

"Loomulikult on pettumus. Lootsin seekord olümpial kauem osaleda. Aga juhtus nii, nagu eelmisel olümpial. Väga kahju. Praegu ei saa enam midagi teha. Olukord on selline. Paar võimalust oli, aga samamoodi oli need ka tal. Enam-vähem võrdne matš. Lõpuks läks nii," lisas Minaškin.

Normaalajal jooksul sai kumbki maadleja ühe hoiatuse - mongol Minaškini tatamilt välja lükkamise eest, Minaškin tahtliku välja astumise eest. Lisaajal anti Minaškinile hoiatus passiivsuse eest.

"Ma ei tea üldse, kuidas nad siin olümpial... Kogu aeg teevad midagi teistmoodi. See shido, mis ma sain tatamilt välja astumise eest. Kaks korda surus mind välja! Kuidas ta seda nägi, ma ei tea, aga ma ei astunud niisama tagasi. Ta surus mind pea ja kätega välja. Oleksin pidanud shidodega 2:0 ees olema, siis oleks mul väike eelis," oli Minaškin nõutu.