Karantiini pandud olümpiasportlane: tingimused on ebainimlikud!

Jacobs on hotellis isolatsioonis istunud juba kaheksa päeva. Ta on pidanud ametnikelt paluma, et tal lubataks lühikest aega toast väljas käia, sest hotellitoa aken ei avane.



"Välisõhu puudumine on nii ebainimlik," ütles 31-aastane Jacobs Instagrami postitatud videosõnumis. "See on vaimselt ülimalt kurnav ... kindlasti raskem, kui paljud inimesed suudaksid toime tulla."

Olümpiadebüüdilt eemale jäänud Jacobsil on õnnestunud endale välja kaubelda õigus seista 15 minutit avatud akna juures. See toimub range järelevalve all, et sportlane hotellist ei lahkuks.

"See esimene välisõhu hingamine oli minu elus kõige kurvem ja parem hetk,” sõnas Jacobs. "See siin on olnud minu metsikuim kogemus ja ma loodan, et ei pea enam kunagi oma elus midagi taolist läbi elama."



Hollandlanna tunnistas, et isolatsioonis istumise parim hetk oli see, kui ta sai vaadata tema alal võidutsenud 13-aastase jaapanlanna Momiji Nishiya esitust.



Jacobs lisas, et kõik tema senised koroonatestid on olnud endiselt positiivsed.





Read more here: https://www.fresnobee.com/news/article253078783.html#storylink=cpy