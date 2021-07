Dmitri Kameko: Stolitsa võttis suuna uuenemise poole, ehitame uut meeskonda

Juhite Stolitsat juba aasta aega. Kuidas see aeg möödunud on?

On olnud võrdlemisi raske aeg, kuna klubi on väga ambitsioonikas. Siin mängivad ja jätkavad tegutsemist kogenud jalgpallurid, kes näevad paljusid asju ning saavad kõigest aru. Mingit ideed nendeni viia on keerulisem. Minu lühikese treenerikarjääri jooksul on see olnud kõige keerulisem ja energiakulukam aasta. Sellele vaatamata sain tohutu kogemuse, töötades erinevate jalgpalluritega.

Võtke palun kokku Stolitsa etteastete tulemused möödunud hooajal.

Hooaega sisenemine ei ole eriti keeruline. Mul oli graafik nii-öelda uute ideede sisseviimise kohta. Kõik algas optimistlikult, poisid võtsid muutused hästi vastu. Kuid nagu näitas selle aasta praktika, saab paljudel tahtmine ruttu otsa. Lisaks puudutas epideemia meid väga tugevalt, kusagil novembris. Olime kaua karantiinis, siis praktiliselt nullist hakkasime karikaturniiril osalema. Osaliselt õnnestus edasi anda mängu idee, mis võinuks toimida vastava suhtumise korral. Kuid praktikas ma seda ei näinud. Hooaja lõpuks kasutasime kombineeritud taktikat. Iga koosseisu liige andis oma panuse.

Kas tööle lähenemises on BCH ja Stolitsa vahel erinevusi?

Nädalaste tsüklite plaan tegi muutused läbi. Lisaks on ümber tehtud treeningprotsessi üksikasjad. Üldkokkuvõttes on eesmärk mitte paigal seista, lisada uusi põhimõtteid ja formaate. Tervikuna on aga erinevus nende klubide vahel suur. Kasutan piitsa ja prääniku meetodit. Võin kolmekümne sekundi jooksul ühe asja eest nahutada ja teise eest kiita. Sportlane peab aru saama, kas ta eksis või toimis õigesti. Stolitsas on kriitika vastuvõtmine väga madalal tasemel. Ehk siis kiita võib, riielda ei tohi. BCHs on sellega lihtsam. Leian, et Stolitsaga peab esimestest päevadest rangem olema. Siis on ka edu võimalik.