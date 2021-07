INTERVJUU | Julia Beljajeva: me teadsime, et tahame medaliga tagasi tulla

Noortele sportlastele, kes pürgivad olümpiavõidu poole ütles ta, et oma unistustest ei tohi kunagi loobuda. "Ma arvan, et oma unistusest ei tohi kunagi loobuda. Isegi kui teil ei tule midagi välja ja te kaotate mõnikord, siis see ei tähenda midagi. Ma olen oma elus väga palju matše kaotanud. See ei ole kaotus, see on kogemus," ütles Beljajeva noorsportlastele.