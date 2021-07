INTERVJUU | Olümpiakullaga Eesti kõigi aegade suurimaks medalivõitjaks tõusnud Irina Embrich: pinge oli suur, aga kõik läks hästi

"Kõik medalid, mis sportlased ootavad: maailmameistri tiitel, euroopa meistri tiitel ja olümpiakuld. Kõik need on mul olemas," ütles Embrich arvukate saavutuste kohta.

Embrich sõnas, et kui ta finaalis sisse vahetati oli pinge täielikus haripunktis. "Ma teadsin, et sellest matšist sõltub väga palju. Ma arvan, et see oli suur pinge ka peatreenerile. Sellest, mis oleks võinud olla me rääkima ei hakka. Kõik läks hästi ja ma olen väga õnnelik," rääkis Embrich finaalis valitsenud pingetest.