Nad tulid olümpiale, aga sattusid vanglasse. Hollandi telekommentaator: see on häbiplekk Jaapanile ja korraldajatele

Positiivne koroonaproov oli kolmapäevase seisuga rikkunud rohkem kui 20 sportlase olümpia, sportlaskülas on avastatud kokku 20 juhtumit. Olümpiale akrediteeritud inimeste hulgast on 1. juulist alates antud ligi 193 positiivset proovi. Teiste seas sai kardetud sõnumi Hollandi telekanali NOS kommentaator Jeroen Elshoff, kes sõitis Rifusse (368 km Tokyost) kajastama naiste jalgpalliturniiri, kus Hollandi koondis on üks peamisi kullasoosikuid.

„See on vangla. Ma saan aru ja lepin sellega, et positiivse proovi korral pead jääma isolatsiooni – kõik inimesed maailmas peaksid seda tegema –, aga keegi ei ole mulle ega kellelegi teisele öelnud, et isolatsiooni tingimused on nii kirjeldamatult s*tad,” ütles Elshoff kolmapäeva hommikul WhatsAppi rakenduse kaudu Delfile ja Eesti Päevalehele.

Elshoffi vereringes on kaks Pfizeri vaktsiinidoosi ja tal pole ühtegi sümptomit.