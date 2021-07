VIDEO | Järjekordne Saksa treener olümpial skandaalis: jalgratturit ergutanud juhendaja nimetas aafriklasi otse-eetris inetult

Meeste maanteesõidu eraldistardis ergutas treener Patrik Moster oma sõitjat Nikias Arndti, kes oli lähedal sellele, et enne teda startinud eritrealane Amanuel Ghebreigzabhier ja alžeerlane Azzedine Lagab rajal kinni püüda. Mosteri õnnetuseks jäi otseülekandes nii pildis kui helis peale see, kuidas ta seda tegi: "Hol die Kameltreiber!" ehk "Püüa need kaamlijuhid kinni!"