DELFI TOKYOS | Jefimova: nautisin ujumist 150 meetrit, siis läks raskeks

Kui Jefimova 100 m rinnuliujumises poofinaalis 16. koha sai, polnud ta esiti rahul, kuid nüüd leiab, et tegelikult ei olnud see sugugi halb tulemus. „Kogu aasta on olnud suurepärane – juunioride EM-i kuld, täiskasvanute EM-i finaal, olümpia poolfinaal... Olen igati rahul.”

Ning, mis Jefimova kurvaks teeb, on see, et peab varsti taas kooli minema. „Tundus, nagu oleks eile koolipingis olnud ja kuu aja pärast tuleb jälle minna,” kurtis ta, et vaheaeg jäi maru lühikeseks.