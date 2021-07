DELFI TOKYOS | Eesti purjetajad naudivad tipptiimidega võrreldavaid tingimusi ja jaapanlaste külalislahkust

Tokyo naaberprefektuuris Kanagawas Enoshima jahisadamas toimuv purjeregatt läheneb kulminatsioonile. Nii Karl-Martin Rammol (Laser) kui ka Ingrid Puustal (RS:X) on veel pidada kaks võistluspäeva, enne kui kümme parimat medalisõidus jätkavad. Paremad võimalused sinna pääseda on hetkel Rammol. Rein Ottosoni õpilane hoiab kuue sõidu järel ehk neli sõitu enne põhivõistluse lõppu 57 kohapunktiga 14. kohta, vahe kümnendal kohal asuva lõunakorealase Jeemin Haga on vaid viis punkti.

Puusta on neli sõitu järjest saanud 17. koha (esimene neist läheb hetkeseisuga mahaarvestamisele) ning on kokkuvõttes 16., kümnendast kohast (brasiillanna Patricia Freitas) maas 38 punkti.

"Karl-Martini punktiseisud on väga head. Ta peab need järelejäänud neli sõitu hästi keskendunult sõitma. Kui hästi läheb, on kümne sees. Ingridi punktivahe läks täna päris suureks, sealt on raske medalisõitu jõuda," pakkus Eesti Jahtklubide Liidu peasekretär Ott Kallas, kes olümpial tegutseb tiimijuhina.

Tänaseid Puusta sõite Kallas jälgida ei jõudnud, sest tõi Rammo suurde olümpiakülla Eesti koondise füsioterapeudi Kristi Singi käe alla. Muretsemiseks pole põhjust, Rammo lihased vajasid pärast eilset rasket päeva lihtsalt turgutamist.



Kõik mehed said vatti ja olid kaldale jõudes päris tagurdpidi. Ott Kallas Karl-Martin Rammo eilsest päevast



"Tavapraktika. Eile oli kolm täispikka sõitu, pluss veel üks poolik, mis ära katkestati. Kõik mehed said vatti ja olid kaldale jõudes päris tagurdpidi. Keha vajab lihtsalt hoolitsust, midagi viga ei ole. Kuna täna on vaba päev, kasutasime seda selleks, et natuke kere remontida. Ühe korra oleme siin enne võistlust Kristi saanud ka meie sadamasse tuua, aga kuna tal täna oli ka teistega tegemist, tulime ise siia," selgitas Kallas, kes on Eesti purjetajatele Tokyos asjaajaja ja autojuhi eest.