Meedia: Craig Breen lahkub hooaja järel Hyundaist ja vahetab tiimi

31-aastane iirlane on viimased hooajad teinud koostööd Hyundaiga. Hyundai tiimis on ta aga pidanud leppima kolmanda masina jagamisega, mille tõttu on ta 2019. aastast alates saanud kirja vaid seitse MM-rallit.

Saksamaa meedia teatel otsustas Breen seega kuulata maad M-Spordi osas ning sai sealt ka positiivset vastukaja. Väljaanne väidabki, et tuleval hooajal hakkavad Suurbritannia tiimis põhisõitjate rolli täitma just Breen ja 26-aastane prantslane Adrien Fourmaux. Tasub rõhutada, et midagi kindlat ükski osapool uue hooaja osas välja pole hõiganud. Portaal toob samas välja, et Breeni leping Hyundaiga kehtib tänavuse aasta lõpuni ehk kontrahti ajal ta M-Spordi uue Ford Puma Rally1 masina arendamise juures kaasa ei saa lüüa.