Imeaja jooksnud Šveitsi sprinter sai võistluskeelu ja jääb olümpiamängudelt eemale

Teadupoolest parandas Wilson USAs Georgias isiklikku rekordit ootamatult lausa 0,34 sekundiga, ent pärast võistlust ilmnes, et staadionil puudus stardi infosüsteem, mistõttu ei saa rahvusvaheline kergejõustikuliit ( IAAF ) rekordit ratifitseerida. 9,84 oleks muuhulgas tähistanud ka Euroopa rekordit.

Wilson tõmbas endale ka pärast väidetavat imejooksu pahanduse kaela , sest Šveitsi ajaleht Tagesanzeiger avaldas selle nädala alguses video, kus Wilson treenib koos Raymond Stewartiga, kes kannab dopinguskandaali tõttu eluaegset tegutsemiskeeldu. Wilson sõnas enda kaitseks, et kohtus Stewartiga juhuslikult ning ei teadnud tema keelust midagi.

Nüüd on aga selge, et 30-aastane Jamaical sündinud Wilson, kes oleks pidanud Tokyo olümpiamängudel osalema nii 100 kui 200 meetri jooksus, seda ei tee - rahvusvaheline spordi arbitraažikohus (CAS) otsustas, et talle aprillis määratud võistluskeeld, mis vahepeal ajutiselt tühistati, hakkab siiski kehtima.