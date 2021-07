OTSEBLOGI JA FOTOD | Grigori Minaškin piirdus olümpial ühe matšiga, võistlustules viis eestlast

Minaškini ja Lkhagvasureni matši normaalajal kumbki judoka ühtegi heidet teha ei suutnud, kuigi eestlane oli pisut aktiivsem. See tähendas, et ees ootas lisaaeg. Seal oli meie judoka taas aktiivsem, kuid esimese õnnestunud heite suutis teha mongol, kes pääses Waza-Ari väärilise võtte eest 1:0 võiduga teise ringi. Minaškini jaoks on seega olümpia lõppenud.