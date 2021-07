DELFI TOKYOS | Rasmus Mägi treenerist isa Taivo: finaali pääsuks tuleb joosta Eesti rekord

Rasmus Mägi jaoks on tänavune hooaeg kulgenud erakordselt ühtlasel tasemel. Seejuures kõrgel tasemel. Kõigil seitsmel võistlusel on ta läbinud tõketega staadioniringi ajaga alla 49 sekundi. „Varasemalt on enesetunde ja aegade mõttes olnud lainetus suurem. Tänavu olen olnud stabiilsem ja tekkinud pole ka suurt väsimust, ega võistluste järgset pingelangust, et kõik õnnestus ja sain end tühjaks joosta,“ rääkis Mägi. „Kõik on püsinud tõusvas joones kontrolli all.“

Viis aastat tagasi Rio olümpial püstitas Mägi senini kehtiva Eesti rekordi 48,40 ja sai 6. koha. Kahte olümpiasuve võrreldes, tunnistas ta, et on tänavusega rohkem rahul. Samas läksid toona kaks viimast nädalat täkkesse. „2016. aastast on palju õppida, aga otseselt kopeerida seda ei saa. Viis aastat on möödunud ja väga palju asju muutunud,“ nentis ta.

Tokyos on Mägi jaoks oluline nii-öelda oma jooks ära teha. „Võtan päeva korraga. Joosta tuleb täpselt nii kiiresti kui olukord nõuab. Kõige suurem eesmärk on enda võimed realiseerida,“ rääkis ta. Mida see numbriliselt tähendab, ta ei täpsustanud.

Treenerist isa Taivo Mägi usub, et finaali pääsemiseks tuleb pojal joosta kiiremini kui kunagi varem. „Ilmselt tuleb selleks joosta Eesti rekord. Finaali pääsu piir on ilmselt 48 sekundi ümber,“ arvas ta.

400 meetri tõkkejooksu eeljooksud peetakse Eesti aja järgi reede varahommikul, esimene eeljooks algab kell 5.25.