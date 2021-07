Uues eurosarjas osaleda plaaniv Tartu meeskond tõi korvi alla tuttava leedulase

Tartu Ülikool Maks & Moorits peatreeneri Toomas Kandimaa sõnul saab Drungilasega jätkata seal, kus pooleli jäi. „Ennekõike on hea meel, et saime tuttav mängija tagasi. Temaga jäi hooaeg lõpetamata ja läheme edasi sealt, kus pooleli jäime. Vahepeal on mees jõudnud Islandil tiitli võita ja nii saab võistkonda juurde ka võitjamentaliteeti. Loodetavasti nad täiendavad Wembiga teineteist, Drungilas viskab ka väljast ja see teeb mängu mitmekesisemaks“, sõnas Kandimaa.