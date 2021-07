DELFI TOKYOS | Taimsoo: medal läks 2019. aasta MM-i nahka

„Meie vormikõver oli möödas. Olümpiakvalifikatsioon kulutas meid nii ära, et kümne nädalaga me end taas üles ehitada ei suutnud,” sõnas Taimsoo.

Taimsoo mõtles enne finaali talle omaselt naiivses-positiivses võtmes, nagu ta ise kirjeldas, et Tokyos sõideti eelsõiduga end lahti, poolfinaal oli juba sisukam ja ehk jäi varu sisse. „Aga ei jäänud, hoopis kraapis lihase pealt teravust maha,” kirjeldas Taimsoo. „Kui tahtsime tempot tõsta, oli mök-mök ja pidu läbi.”

Ühest küljes pole olümpia kuues koht ju paha, tõdes Taimsoo: „Ent enamus meestel on medalid all ja keegi ei tulnud Tokyosse selleks, et kuuendaks jääda.”