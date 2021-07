Prantslanna süüdistas olümpial kohtunikke: soomlanna võitis ebaausalt!

Euroopa meistrivõistlustel hõbemedali võitnud prantslanna kaotas 'Tokyos avaringis 40-aastasele soomlannale Mira Potkonenile. Kolm kohtunikku andsid võidu Soome poksijale, üks prantslannale ja üks leidis, et matš jäi viiki.

Hamadouche ise tundis, et vääris võitu. "Ma austan olümpia väärtusi, kuid ma ei usu, et ma selle matši kaotasin. Ma arvan, et võitsin, eriti kolmanda raundi," ütles Hamadouche , vahendab Ilta-Sanomat.