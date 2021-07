Henrik Ojamaa: keegi tagantjärgi tulemust muutma ei hakka

„Loomulikult on valus kaotada olukorras, kus pead kaks võrdset kohtumist. Näitasime, et suudame nendega (Legiaga) võrdselt mängida. Otsustavaks said pisiasjad. Suutsime mänguplaani täita. Meil oli võimalusi. Meie jaoks oli ainuke raske periood avapoolaja lõpp,” rääkis mängujärgsel pressikonverentsil Henrik Ojamaa, kes on oma profikarjääri jooksul kandnud ka Legia särki.

„Mulle tundus, et meil olid kõik asjad sujumas, kuid see oli mäng, kus esimene värav oli väga tähtis. See muutis mängu,” lisas Ojamaa, et Rafael Lopese tabamusele oli raske vastust leida.

Zenjovi tühistatud värava kohta tõdes Ojamaa, et selline on jalgpall ja olukorraga tuleb leppida. „Keegi tagantjärgi midagi muutma ei hakka. Selline on jalgpall. Väljakul oli tunda, et esimene värav saab olema väga tähtis,” sõnas Ojamaa veel. „Olime riietusruumis kurvad, kuid loodame, et terve hooaja peale tuleb meile teistpidi õnne vastu ja seda mitte väga kauges tulevikus.”

Ojamaa tänas ka tribüünidele kogunenud fänne, kes lõid mänguks hea atmosfääri. „Kahju, et ei õnnestunud neile pakkuda paremat emotsiooni. Fännide toel olime aga lähedal. Meie euroteekond ei ole siiski läbi. Loodame, et nende tugi annab meile ka järgmistes mängudes palju juurde,” lisas ääreründaja.

Flora kohtub nüüd järgmisel nädalal Euroopa liiga kolmandas eelringis Küprose meeskonna Omoniaga.