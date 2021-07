Jürgen Henn: olime lähedal, sellist kaotust on raske seedida

„Olime lähedal ja kaotust on raske seedida. Otsustavaks sai Legia meeskonna natuke kõrgem klass. Väljakul ei paistnud see nii palju välja, kuid lõpuks nad kasutasid oma võimaluse ära ja meie mitte. Sellistes kohtumistes saab see otsustavaks,” sõnas Flora peatreener Jürgen Henn mängujärgsel pressikonverentsil.

Henn kirjeldas ka olukorda, kus Zenjovile vilistati suluseis. „Nägin kordust ja tundus, et nad (Legia kaitsja ja Zenjov) olid samal joonel. Tundus, et Zenjov ei olnud suluseisus. Kui see värav oleks lugenud, siis oleks olnud hoopis teistsugune mäng. Arvan, et see oli otsustav hetk,” rääkis Henn.